Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kaduna Halkları Birliği Başkanı Luka Binniyat, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Zango-Kataf bölgesinde düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Binniyat, saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını, büyükbaş hayvanların telef edildiğini de belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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