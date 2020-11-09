Nijerya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü, 13 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü, 13 kişi kaçırıldı

09.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:56
Nijerya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü, 13 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldürüldü, 13 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldürüldü, 13 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Labi köyünde etrafa ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı ve 13 kişi de kaçırıldı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Motosiklet yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak üç hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 23 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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