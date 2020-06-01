Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin eyaletin Faskari bölgesine saldırdığını belirtti.

İsa, saldırıda 18 kişinin yaşamın yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran İsa, silahlı kişilerin halkın yiyeceklerini gasbettiğini ifade etti.

İsa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Son olarak Katsina eyaletinde 4 gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA