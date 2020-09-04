Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
04.09.2020 02:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 02:42

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Rijau bölgesinde, motosikletli silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Eyaleti Polisi Bilgi ve Strateji Komiseri, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan Niger Valisi Abubakar Sani Bello, yaptığı yazılı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydederek bölge halkının sakin kalmalarını çağrısında buldu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

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