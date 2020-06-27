Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü
27.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:28

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Unguwar Yabo köyüne saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene 2 grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamıştı ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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