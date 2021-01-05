Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek

05.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:14
Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek

Afrika ülkesi Nijerya'nın, 2021 yılında asker sayısını artırarak terör ve suç örgütleriyle daha etkili mücadele edeceği bildirildi.

Afrika ülkesi Nijerya'nın, 2021 yılında asker sayısını artırarak terör ve suç örgütleriyle daha etkili mücadele edeceği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Nijerya Ordusu Senato Komitesi Başkanı Ali Ndume, "Nijerya ordusu, terör ve suç örgütlerine karşı 8 bin asker daha görevlendirecek." dedi.

Normal şartlarda 4 ila 6 bin asker görevlendirmeyi planladıkları bilgisini paylaşan Ndume, daha fazla askerin görevlendirilmesiyle suç örgütlerine karşı daha etkili mücadele etmeyi planladıklarını vurguladı.

Ndume, bu çerçevede orduya gelişmiş silahlar alındığını, Borno eyaletinde Boko Haram örgütüne yönelik operasyona ayrılan bütçenin de yüzde 25 artırıldığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Cemal Hünal Çağla Şıkel Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Ömer Bayram Metin Oktay Güven Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da silahlı örgütlere karşı bu yıl 8 bin asker daha görevlendirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 10:20:05. #1.15#
title