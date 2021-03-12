Nijerya'da silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı
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Nijerya'da silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı

12.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:10
Nijerya'da silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 öğrenciden 180'i kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda en az 210 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Aruwan, olayın ardından ordunun düzenlediği operasyonda, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların arasında yaralıların olduğunu ve bunların tedavi altında alındığını aktaran Aruwan, 30 öğrencinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

"Sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı" iddiası

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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