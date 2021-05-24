Nijerya'da silahlı kişilerin saldırısında 9 kişi öldü
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Nijerya'da silahlı kişilerin saldırısında 9 kişi öldü

Nijerya'da silahlı kişilerin saldırısında 9 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Makurdi bölgesine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Anene, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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