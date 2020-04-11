Nijerya'da silahlı kişilerin rehin aldığı 19 kişi kurtarıldı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelerin rehin aldığı 19 kişi kurtarıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelerin rehin aldığı 19 kişi kurtarıldı.

Katsina Eyaleti Hükümet Sekreteri Mustapha Muhammad Inuwa, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Maraba Kankara köyünde çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda silahlı kişilerin rehin aldığı 19 kişinin kurtarıldığını aktaran Inuwa, kurtarılanların tedavi için hastaneye sevk ediliğini kaydetti.

Inuwa, operasyonlarda çok sayıda çete mensubunun etkisiz hale getirildiğini ve mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA