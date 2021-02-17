Nijerya'da silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından bölgedeki yatılı okullar kapatıldı
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Nijerya'da silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından bölgedeki yatılı okullar kapatıldı

17.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:25
Nijerya'da silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından bölgedeki yatılı okullar kapatıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından bölgedeki tüm yatılı okullar kapandı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından bölgedeki tüm yatılı okullar kapandı.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Kakara bölgesindeki yatılı okuldan onlarca öğrencinin silahlı kişilerce kaçırılması üzerine Rafi, Mariga, Munya ve Shiroro bölgelerindeki yatılı okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Kaçırılanların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Bello, halka bu kişilerin kurtarılmasına yardımcı olabilecek bilgileri paylaşmaları çağrısında bulundu.

Bello, kaçırılanlar için hükümetin fidye ödemeyeceğini ancak bu kişilerin kısa zamanda kurtarılarak ailelerine kavuşturulacağını söyledi.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin ve okul personelinin derhal serbest bırakılması için silahlı kuvvetler ve polise harekete geçmeleri talimatını verdi.

Silahlı kişiler, sabah erken saatlerde Niger eyaletindeki Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen, 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi de öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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