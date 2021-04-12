Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 26 kişi operasyonlarla kurtarıldı
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Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 26 kişi operasyonlarla kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 26 kişi operasyonlarla kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde silahlı kişiler tarafından rehin alınan 26 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

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Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde silahlı kişiler tarafından rehin alınan 26 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, yaptığı açıklamada, eyaletin Birnin Gwari bölgesinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Jalige, operasyonda rehin alınan 15 kişinin kurtarıldığını kaydederek, çok sayıda silahlı kişinin de yaralı kaçtığını söyledi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu da eyaletin Maru bölgesinde silahlı kişilere düzenlenen operasyonda 11 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

Shehu, kurtarılanların eyalet hükümetine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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