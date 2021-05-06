Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 13 kişi operasyonlarla kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde silahlı kişiler tarafından rehin alınan 13 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde silahlı kişiler tarafından rehin alınan 13 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Gwagwada bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, silahlı kişilerin rehin aldığı 13 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyondan önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 yerel güvenlik gücünün yaşamını yitirdiğini aktaran Aruwan, çok sayıda ev ve kilisenin kundaklandığını söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu