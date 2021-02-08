Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 19 köylü hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 19 köylünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin köylülere ateş açtığını belirtti.

Aruwan, "Maalesef saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Subutu Ormanı'ndaki operasyon

Adını vermek istemeyen askeri yetkili de yaptığı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletindeki Subutu Ormanı'nda silahlı çetelere düzenlediği operasyonlarda, 52 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Yetkili, operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin yakalandığı, 16 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu