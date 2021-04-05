Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında 1844 mahkum firar etti
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Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında 1844 mahkum firar etti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında 1844 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde silahlı kişilerin cezaevine düzenlediği saldırıda 1844 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde silahlı kişilerin cezaevine düzenlediği saldırıda 1844 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine patlayıcı kullanarak saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 1844 mahkumun firar ettiğini kaydeden Enobore, 6 firarinin gönüllü olarak döndüğünü ve 35 mahkumun da kaçmayı reddettiğini ifade etti.

Enobore, saldırıda 50 aracın da kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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