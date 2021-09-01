Nijerya'da silahlı kişiler 73 çocuğu kaçırdı

Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz silahlı kişiler bir okula düzenledikleri baskında 73 çocuğu kaçırdı.

Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz silahlı kişiler bir okula düzenledikleri baskında 73 çocuğu kaçırdı.

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinin kırsal bölgesinde yer alan Kaya köyünde bulunan Hükümet Günü Ortaokulu yerel saatle 11.22'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından basarken, saldırganlar okulda bulunan 73 çocuğu kaçırdı. Okulda 500 öğrencinin kayıtlı olduğu bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Mohammed Shehu yaptığı açıklamada, kaçırılan öğrencilerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağlamak için orduyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Zamfara eyaletinde daha fazla saldırıyı önlemek için eyalet çapındaki tüm okulların kapatılması emredilirken, Kaya köyü çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Zamfara, kuzeybatı Nijerya'daki güvenlik krizini engellemek için önlemler alan dört eyalet arasında yer alıyor. Eyalette, motosikletle seyahat eden ve ormanlarda kamp kuran silahlı grupları engellemek amacıyla bidonlarda yakıt satışı ve yakacak odunun kamyonla taşınması yasak.

Öte yandan silahlı gruplar, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Nijerya'nın kuzeybatısındaki okullara veya kolejlere yapılan bir düzineden fazla saldırıda bin 100'den fazla öğrenciyi kaçırdı. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı