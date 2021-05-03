Nijerya'da silahlı grupların tehditleri nedeniyle başkent Abuja'da güvenlik tedbirleri artırıldı
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Nijerya'da silahlı grupların tehditleri nedeniyle başkent Abuja'da güvenlik tedbirleri artırıldı

Nijerya'da silahlı grupların tehditleri nedeniyle başkent Abuja'da güvenlik tedbirleri artırıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı grupların ve teröristlerin tehditleri sonrası başkent Abuja'da güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı grupların ve teröristlerin tehditleri sonrası başkent Abuja'da güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'nın farklı yerlerinde özel polis kuvvetleri konuşlandırdıklarını belirtti.

???????Mba, başkentte atılan adımın suç ve şiddeti önlemeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Başkentte gördüğünüz konuşlandırma, öncellikle güvenliği artırmayı, kent sakinlerini rahatlatmayı ve suçluları uzak tutmayı amaçlıyor." dedi.

Abuja'yı ülkenin ekonomik ve siyasi merkezi olarak tanımlayan Mba, bu nedenle bölgenin önemli olduğunu kaydetti.

Nijerya'da son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede genelinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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