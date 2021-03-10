Nijerya'da silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasında 10 rehine serbest bırakıldı
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Nijerya'da silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasında 10 rehine serbest bırakıldı

10.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:18
Nijerya'da silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasında 10 rehine serbest bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyelerin arasında yapılan barış anlaşması kapsamında 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyelerin arasında yapılan barış anlaşması kapsamında 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Eyaleti Güvenlik ve İçişleri Komiseri Abubakar Dauran, yaptığı açıklamada, eyalette son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle hükümetin silahlı çetelerle barış anlaşması yaptığını belirtti.

Dauran, yapılan anlaşma kapsamında Gwaram bölgesinde 14 hafta önce kaçırılan 10 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest bırakılanların arasında 4 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu kaydeden Dauran, Zamfara hükümetin silahlı çetelerle barış diyaloğu içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kız lisesine düzenlenen saldırı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek, 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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