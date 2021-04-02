Nijerya'da silahlı çetelerle süren barış görüşmeleriyle 2 binden fazla rehine serbest bırakıldı
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Nijerya'da silahlı çetelerle süren barış görüşmeleriyle 2 binden fazla rehine serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı çetelerle süren barış görüşmeleriyle 2 binden fazla rehine serbest bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 2 binden fazla rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 2 binden fazla rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri İbrahim Magaji Dosara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette hükümetle silahlı çete üyeleri arasında barış görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Dosara, barış görüşmeleri kapsamında silahlı çetelerin, rehin tuttuğu 2 binden fazla kişiyi serbest bıraktığını kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 30 bin silahlı çete üyesi bulunduğunu aktaran Dosara, "Eyaletlerde 100'den fazla silahlı çetenin kampları var ve her kampta en az 300 çete üyesi bulunuyor." dedi.

Hükümetin, Zamfara eyaletinde çetelerle mücadele için "yeterli güvenlik gücüne sahip olmadığına" işaret eden Dosara, "Bu nedenle onlarla barış anlaşması yapmak lazım." ifadesini kullandı.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edilmişti

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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