Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, polis ve Eyalet Barış ve Uzlaşma Komitesinin iş birliğinde eyaletin Sububu ormanında silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 10 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Shehu, serbest bırakılanların, eyalet Valisi Muhammed Bello Matawalle'nin silahlı çetelerle yaptığı barış anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Serbest bırakılanların 7'sinin kadın olduğunu aktaran Shehu, "Serbest bırakılanlar, sağlıklı şekilde hükümete teslim edildi ve en kısa zamanda ailelerine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edilmişti

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu