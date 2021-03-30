Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişi serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler 'Daha hızlı' diye tempo tuttu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, polis ve Eyalet Barış ve Uzlaşma Komitesinin iş birliğinde eyaletin Sububu ormanında silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 10 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Shehu, serbest bırakılanların, eyalet Valisi Muhammed Bello Matawalle'nin silahlı çetelerle yaptığı barış anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Serbest bırakılanların 7'sinin kadın olduğunu aktaran Shehu, "Serbest bırakılanlar, sağlıklı şekilde hükümete teslim edildi ve en kısa zamanda ailelerine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edilmişti

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 10 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:35:57. #1.14#
title