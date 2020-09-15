Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda rehin tutulan 28 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı
15.09.2020 01:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:59

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda rehin tutulan 28 kişi kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Faskari ve Mararaban Kawaye bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Kaynak: AA

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