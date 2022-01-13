Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı - Haberler
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 26 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 26 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ordusunun Kaduna eyaletinin Birnin Gwari bölgesinde terör örgütü ilan edilen silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 26 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda örgütün kampının imha edildiğini aktaran Gabkwet, çok sayıda teröristin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde son bir yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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