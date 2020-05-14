Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kadın kurtarıldı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa İbom eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 23 kadın kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa İbom eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 23 kadın kurtarıldı.

Akwa İbom Eyaleti Emniyet Müdürü Imohimi Edgal, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Edgal, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kadının kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda 4 çete üyesinin yakalandığını aktaran Edgal, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Akwa İbom eyaletinde geçen ay silahlı kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 171 çete üyesi yakalanmıştı.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüşmüştü.

Kaynak: AA