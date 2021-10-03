Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 5 Ağustos'ta silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 17 kişi operasyonla kurtarıldı.

Zamfara Polis Komiseri Ayuba Elkanah, yaptığı açıklamada, 5 Ağustos'ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde kaçırılan 17 kişinin ardından polisin silahlı çetelere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Elkanah, operasyonda aralarında Zamfara Meclis Başkanı Nasiru Ma'azu Magarya'nın da bulunduğu 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Elkanah, bu kişilerin Zamfara eyalet hükümetine teslim edildiğini aktardı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.