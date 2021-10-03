Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 5 Ağustos'ta silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 17 kişi operasyonla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 5 Ağustos'ta silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 17 kişi operasyonla kurtarıldı.

Zamfara Polis Komiseri Ayuba Elkanah, yaptığı açıklamada, 5 Ağustos'ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde kaçırılan 17 kişinin ardından polisin silahlı çetelere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Elkanah, operasyonda aralarında Zamfara Meclis Başkanı Nasiru Ma'azu Magarya'nın da bulunduğu 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Elkanah, bu kişilerin Zamfara eyalet hükümetine teslim edildiğini aktardı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

 Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Fatih Terim Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 02:20:59. #1.11#