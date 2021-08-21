Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 12 kişinin operasyonla kurtarıldığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 12 kişinin operasyonla kurtarıldığı belirtildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, 16 Ağustos'ta eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Koleji'nde kaçırılan öğrenciler için kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Shehu, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Öğrencileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Shehu, halka itidal çağrısında bulundu.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı - Haberler
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