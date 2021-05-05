Nijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi
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Nijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi

Nijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda, örgütün kampı bombalandı, çok sayıda silahlı kişi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda, örgütün kampı bombalandı, çok sayıda silahlı kişi öldürüldü.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Birnin Gwari bölgesinde silahlı çetelerin saldırı girişiminin engellendiğini belirtti.

Aruwan, saldırının engellenmesinin ardından silahlı çetelere karşı hava ve kara operasyonları düzenlendiğini ifade etti.

Silahlı çetenin sığınak ve kampının imha edildiğini aktaran Aruwan, çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Aruwan, ayrıca eyalette kaçırılan öğrencileri bulmak için kurtarma operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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