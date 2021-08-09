Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 16 kişi kurtarıldı
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Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 16 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 16 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 16 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 16 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Jem'a bölgesinde silahlı çete üyelerinin iki saldırı girişiminin engellendiğini belirtti.

Aruwan, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda ise 16 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Samuel Aruwan, güvenlik güçlerinin Maikwandaraso bölgesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda çete üyesinin etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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