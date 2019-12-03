Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

03.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:40

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 5 ayda silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 319 kişi yakalandı.

Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Audu Madaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuz ayından bu yana eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 319 kişinin yakalandığını ifade eden Madaki, çok sayıda kişinin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Madaki, çete üyelerinin rehin aldığı 100'den fazla kişinin kurtarıldığını, çok sayıda motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA