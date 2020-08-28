Nijerya'da silahlı çete üyesi oldukları ileri sürülen 25 kişi öldürüldü
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Nijerya'da silahlı çete üyesi oldukları ileri sürülen 25 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi oldukları öne sürülen 25 kişi öldürüldü.

Nijerya'da silahlı çete üyesi oldukları ileri sürülen 25 kişi öldürüldü
28.08.2020 01:13 | Son Güncelleme: 28.08.2020 01:13

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi oldukları öne sürülen 25 kişi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, ordunun, Zamfara eyaletine bağlı Kofar Dinya bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 25 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Enenche, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Enenche, operasyonda yüzlerce büyükbaş hayvanın ele geçirildiğini belirterek, çetelere ait silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da bulunduğunu söyledi.

Zamfara ve Katsina eyaletlerinde 3 gün önce silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi oldukları öne sürülen 155 kişi yakalanmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Otlak bulmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve çete üyesi oldukları belirtilen 2 binden fazla kişi silah bırakmıştı.

Kaynak: AA

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