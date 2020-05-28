Nijerya'da silahlı çete üyesi 30 kişi öldürüldü
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Nijerya'da silahlı çete üyesi 30 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 30 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da silahlı çete üyesi 30 kişi öldürüldü
28.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:09

Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 30 kişi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletin Doumborou ormanında silahlı çete üyelerine yönelik hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonda 30 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonda sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiğini ifade eden Eneche, çetelere ait silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

Zamfara ve Katsina eyaletlerinde, son bir haftada silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 300 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalandı, 2 binden fazla çete üyesi silah bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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