Nijerya'da silahlı çete üyelerinin 2 kampı yok edildi Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen operasyonda, çetelerin 2 kampı yok edildi, çok sayıda kişi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen operasyonda, çetelerin 2 kampı yok edildi, çok sayıda kişi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Zamfara eyaletindeki çete üyelerin kampına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çete üyelerine ait 2 kampın imha edildiğini aktaran Enenche, çok sayıda silahlı çete üyelerinin de öldürüldüğünü ifade etti.

Enenche, operasyonda silahlı çetelere ait silah, araç ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde, geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzaladı, 2 binden fazla çete üyesi silah bıraktı.

Kaynak: AA