Nijerya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 2 kişi öldü, 1500 ev yıkıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde devam eden şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetti, 1500 ev kullanılamaz hale geldi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde devam eden şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetti, 1500 ev kullanılamaz hale geldi.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Katsina Halkla İlişkiler Sorumlusu Umar Muhammed, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, eyalette 26 Temmuz'da başlayan şiddetli yağışların hasara yol açtığını belirtti.

Eyaletin Faskari, Bindawa ve Sabuwa bölgelerinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 1500 evin yıkıldığı bilgisini paylaşan Muhammed, binlerce kişinin de sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Muhammed, selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu