Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya'nın kuzeyinde devam eden şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeyinde devam eden şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ülkede artan gıda güvensizliği sorunu nedeniyle başkent Abuja'da Ulusal Tarım Politikası başlıklı program düzenlendi.

Nijerya Kadın Çiftçiler Örgütü Başkanı Mary Afan, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları ve çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmaların, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Ülkenin kuzey bölgesinde 2,8 milyon kişinin halen kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu altını çizen Afan, ülke genelinde de yetersiz beslenme sorunun çocukları tehdit etmeye devam ettiğini vurguladı.

Afan, durumun gittikçe kötüleştiği uyarısında bulunarak hükümetin buna karşı acil harekete geçmesini istedi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu