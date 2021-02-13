Nijerya'da serbest bırakılan gemiciler THY uçağıyla İstanbul'a gelecek
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Nijerya'da serbest bırakılan gemiciler THY uçağıyla İstanbul'a gelecek

13.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:44
Nijerya'da serbest bırakılan gemiciler THY uçağıyla İstanbul'a gelecek

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a gelecek.

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a gelecek.

Alınan bilgiye göre, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kaçırılarak rehin tutulan ve geçtiğimiz gün Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'dan 15 gemici adına THY'nin Abuja-İstanbul uçuşuna rezervasyon yapıldığı öğrenildi.

TK624 sefer sayılı uçağın 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul Havaalanı'nda olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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