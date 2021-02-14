Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)
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Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)

14.02.2021 07:44 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:48

Kurtarılan gemiciler ve yakınlarının konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicilerle görüşmesi ve toplu fotoğraf çekimi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanından ayrılması Gemicilerin birbirlerine sarılması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden...

Kurtarılan gemiciler ve yakınlarının konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicilerle görüşmesi ve toplu fotoğraf çekimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanından ayrılması

Gemicilerin birbirlerine sarılması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. (2)

Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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