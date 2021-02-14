Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (2)
14.02.2021 07:44 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:48
Kurtarılan gemiciler ve yakınlarının konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicilerle görüşmesi ve toplu fotoğraf çekimi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanından ayrılması Gemicilerin birbirlerine sarılması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden...
Kurtarılan gemiciler ve yakınlarının konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicilerle görüşmesi ve toplu fotoğraf çekimi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanından ayrılması
Gemicilerin birbirlerine sarılması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya