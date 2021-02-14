Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)

14.02.2021 07:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılama için gelişi Ailelerin bekleyişi Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemicinin otobüsten inmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicileri selamlaması ve karşılaması Gemicilerin ailelerine kavuşması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılama için gelişi

Ailelerin bekleyişi

Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemicinin otobüsten inmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicileri selamlaması ve karşılaması

Gemicilerin ailelerine kavuşması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. (1)

Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Babacan Osman Kavala Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Selami Şahin Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 07:16:25. #1.16#
title