Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de (1)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılama için gelişi Ailelerin bekleyişi Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemicinin otobüsten inmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicileri selamlaması ve karşılaması Gemicilerin ailelerine kavuşması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılama için gelişi
Ailelerin bekleyişi
Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemicinin otobüsten inmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicileri selamlaması ve karşılaması
Gemicilerin ailelerine kavuşması İSTANBUL - Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya