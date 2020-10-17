Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 185'e çıktı
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Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 185'e çıktı

17.10.2020 01:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:40
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 185'e çıktı

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 185'e yükseldi.

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 185'e yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Kano Genel Sekreteri Saleh Jili, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 54 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Seller yüzünden 30 bin 356 kişinin yerlerinden olduğunu bildiren Jili, 9 bin 127 hektarlık ekili arazinin su altında kaldığını kaydetti.

Jili, hükümetin selzedelere insani yardımı göndermek için çalışma başlattığını ifade etti.

Ülke genelinde ağustostan bu yana sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 185'e ulaştı.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de su altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağışlar eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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