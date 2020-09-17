Nijerya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı
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Nijerya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı

Nijerya'da yoğun yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Nijerya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı
17.09.2020 03:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:52

Nijerya'da yoğun yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Katsina Eyaleti Sözcüsü Umar Muhammed, yaptığı açıklamada, eyalette devam şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Ülke genelinde bu ay başından bu yana sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı.

Sellerde 25 bin 961 evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Muhammed, 7 bin 19 hektarlık tarım arazinin de sular altında kaldığını ifade etti.

Muhammed, hükümetin selzedelere için acil yardım etmesine çağrısında bulundu.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran-eylül döneminde etkili olan yağışlar sellere yol açıyor. Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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