Nijerya'da seller 14 can aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da seller 14 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde devam eden ve etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da seller 14 can aldı
12.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:42

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde devam eden ve etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Bauchi Genel Sekreteri Alhaji Shehu Ningi, eyalette devam eden şiddetli yağışların 20 bölgede sellere yol açtığını belirtti.

Ningi, sel felaketlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sellerde 3 bin 42 evde hasar olduğunu aktaran Ningi, yerinden olan kişilerin bölgelerdeki okul ve camilere geçici olarak sığındığını söyledi.

Batı Afrika'da haziranda başlayan yağışlar, eylül ayına kadar devam ediyor.

Bu yıl Burkina Faso'nun yanı sıra Nijer ve Senegal'de de aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Canan Ergüder Tayanç Ayaydın Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Nijerya'da seller 14 can aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 19:42:36. #1.15#
title