Nijerya'da sel felaketinde 6 kişi öldü
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Nijerya'da sel felaketinde 6 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da sel felaketinde 6 kişi öldü
23.07.2020 04:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 04:17

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Kano Eyaleti Acil Yardım ve Rehabilitasyon Kurumu Genel Sekreteri Alhaji Ali Bashir, yaptığı açıklamada, eyalette 2 gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Bashir, felakette 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Selde çok sayıda evin zarar gördüğünü ve maddi hasar meydana geldiğini aktaran Bashir, yüzlerce kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Bashir, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından da endişe duyulduğunu bildirdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Kaynak: AA

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