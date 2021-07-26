Nijerya'da sel felaketinde 15 kişi öldü
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Nijerya'da sel felaketinde 15 kişi öldü

Nijerya'da sel felaketinde 15 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Doguwa Köy Şefi Alhaji Yusif Umar, yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı Doguwa köyünde 23 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Umar, felakette 15 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok yaralı bulunduğunu ve çok sayıda kişiden de haber alınamadığını aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Umar, sel nedeniyle çok sayıda evin de hasar gördüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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