Nijerya'da sel felaketinde 11 kişi öldü Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Akwa Ibom eyaletinde 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Felakette 11 kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden de haber alınamıyor.

Yaklaşık 100 evin hasar gördüğü selde, 300'den fazla aile yerinden oldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA