Nijerya'da sahte ilaç nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da sahte ilaç nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da sahte ilaç nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde sahte bitkisel ilacı tüketen 10 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde sahte bitkisel ilacı tüketen 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kwara Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, yaptığı açıklamada, Kwara eyaletine bağlı Gwanara bölge sakinleri, ayak enfeksiyona çare olduğu iddia edilen sahte bitkisel ilacı tükettiklerini belirtti.

Okasanmi, ilacı tüketen aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personelleri gönderildiğini aktaran Okasanmi, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Okasanmi, halka bu tür içecek ve ilaçlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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