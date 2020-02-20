Nijerya'da ruhsatsız silahlarla mücadele için komisyon kuruluyor

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da artan ruhsatsız silah kullanımıyla mücadele etmek amacıyla komisyon kuruldu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre senatör Smart Adeyemi, ülkede fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet gibi hadiselerin artmasının en önemli nedeninin tabanca ve tüfek gibi yasa dışı hafif silahların yaygınlaşması olduğunu açıkladı.

Senato olarak "Hafif Silahların Yayılması ve Hafif Silahlarla İlgili Nijerya Ulusal Komisyonu" kurulmasına yönelik bir yasa teklifi sunduklarını dile getiren Adeyemi, bu noktada güvenlik güçlerinin desteğini istedi.

Kurulacak komisyon ile yasa dışı silahlanmanın yaygınlaşmasının engellenmesi ve bununla mücadelenin koordine edilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nijerya'da yaklaşık 350 milyon ruhsatsız silah bulunuyor.

Sınır güvenliğininin ve geçişlerinin kontrol altına alınmamadığı ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Boko Haram örgütü ve kuzey bölgelerde son yıllarda artan silahlı çeteler ile güneyindeki Nijer Deltası militanları bu silahlara kolaylıkla erişebiliyor.

Kaynak: AA