Nijerya'da ruhsatsız maden işleten 251 kişi yakalandı
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Nijerya'da ruhsatsız maden işleten 251 kişi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ruhsatsız madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 251 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya'da ruhsatsız maden işleten 251 kişi yakalandı
29.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:55

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ruhsatsız madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 251 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zamfara Eyaleti Emniyet Müdürü Usman Nagogo, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Gusau bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nagogo, operasyonda 251 kişinin gözaltına alındığını, maden ocağında kullanılan ekipmanlara da el konulduğunu vurgulayarak, yakalananların yargılanacağını ve tazminat ödeyeceklerini söyledi.

Ülkenin Osun eyaletinde 3 hafta önce yasa dışı madencilik yapanlara düzenlenen operasyonlarda 27'si Çinli 37 kişi yakalanmıştı.

Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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