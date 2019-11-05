Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı
Nijerya polisi bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişiyi kurtardığını açıkladı. Polis sözcüsü Fadeyi Olugbenga, ülkenin güneyindeki Ibadan kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.
Nijerya polisi bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişiyi kurtardığını açıkladı. Polis sözcüsü Fadeyi Olugbenga, ülkenin güneyindeki Ibadan kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.
Sözcü Olugbenga ayrıca içeride 'kitlenen' kişilerin ayaklarının zincirle bağlandığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle