Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı

Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı

Nijerya polisi bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişiyi kurtardığını açıkladı. Polis sözcüsü Fadeyi Olugbenga, ülkenin güneyindeki Ibadan kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

05.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:58
Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı

Nijerya polisi bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişiyi kurtardığını açıkladı. Polis sözcüsü Fadeyi Olugbenga, ülkenin güneyindeki Ibadan kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.


Sözcü Olugbenga ayrıca içeride 'kitlenen' kişilerin ayaklarının zincirle bağlandığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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