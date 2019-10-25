Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde işkence gören 108 kişi kurtarıldı

25.10.2019 14:20

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kwara eyaletinde bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen baskında işkenceye maruz kalan 108 kişi kurtarıldı.

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Kayode Egbetokun, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Ilorin kentinde farklı suçlardan mahkum olan kişilerin rehabilite edildiği ve eğitim aldığı Sumuratu Mumeen Rehabilitasyon Merkezi'ne baskın düzenlendiğini belirtti.

Egbetokun, baskında aralarında 5'i kadın 108 kişinin cinsel istismar ve işkence dahil kötü muameleye maruz kaldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kurtarılanlardan bazılarının çeşitli hastalıklara yakalandığını söyleyen Egbetokun, bazılarının da psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Egbetokun, olayla ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kurtarılanlardan Abdulazeez Korede, "Uyuşturucu bağımlılığım nedeniyle beni buraya getirdiler. Burada 4 ay boyunca zindanda tutuldum ve çok ağır işkenceye maruz kaldım." dedi.

Nijerya'da son bir ayda okul ve rehabilitasyon merkezlerine düzenlenen baskınlarda kötü muameleye maruz kaldığı tespit edilen yüzlerce kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA