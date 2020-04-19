Nijerya'da polislerden kadına koronavirüs dayağı
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Koronavirüs, Nijerya, Güncel

Nijerya'da polislerden kadına koronavirüs dayağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

19.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:52
Nijerya'da polislerden kadına koronavirüs dayağı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Nijerya'da polis memurları, sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle markete giden kadını sokak ortasında darp etti. Polisin kadına uyguladığı şiddet amatör kameraya yansıdı.

 Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Nijerya'nın Osun eyaletindeki Iwo kentinde, iki polis Tola Azeez adlı kadını koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına  uymadığı gerekçesiyle darp etti. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntüde iki polisin sopalarla Azeez adlı kadına rastgele vurdukları görülüyor.

POLİS MEMURLARI GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki alan olay hakkında, Nijerya polisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis memurları Ikuesan Taiwo ve Abass Ibrahim gözaltına alındı. Haklarında işlem başlatılan polis memurlarını kınayan Emniyet Genel Müfettişi (IGP) Muhammed Adamu, sosyal medya üzerinden 'Masum bir vatandaşa yapılan gereksiz ve haksız bir saldırıdır" dedi.

- Kara

Kaynak: DHA

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