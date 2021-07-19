Nijerya'da polisler silahlı saldırıya uğradı
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Nijerya'da polisler silahlı saldırıya uğradı

Nijerya'da polisler silahlı saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde devriye gezen polislerin silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde devriye gezen polislerin silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Kurar-mota köyünde devriye gezen polisler, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda 13 polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Zamfara Valiliği medya sorumlusu Yusuf İdris Gusau, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi. Gusau, Vali Bello Matawalle'nin saldırıda yaralanan 7 polisi ziyaret ettiğini ifade etti.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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