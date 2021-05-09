Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 polis öldü
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Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 polis öldü

Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 1 polis öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) ile polis arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti, 49 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) ile polis arasında çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti, 49 kişi gözaltına alındı.

Abuja Polis Sözcüsü Mariam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'da Şii IMN lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilerin polise taş ve demir attığını, şiddet olayları sırasında 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yusuf, olaylara karışan IMN üyesi 49 kişinin gözaltına alındığı ifade etti.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için Temmuz 2020'de başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermiş ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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