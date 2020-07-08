Nijerya'da petrol tesisinde patlama: 7 ölü Nijerya'nın güneyinde yer alan petrol tesisi sahasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyinde yer alan petrol tesisi sahasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyindeki Nijer Deltası bölgesindeki yer alan Gbetiokun petrol sahasında patlama meydana geldi. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ABUJA

Kaynak: İHA